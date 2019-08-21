МОСКВА, 21 авг, ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. С начала года количество банкротов среди сланцевых компаний Северной Америки значительно выросло, говорится в последнем отчете американской юридической фирмы Haynes and Boone. Несмотря на рост нефтяных цен во втором квартале 2019 года, большинство сланцевых компаний США не способны генерировать положительный денежный поток, чтобы обеспечить снижение долговой нагрузки и выплатить дивиденды акционерам. По мнению экспертов компании Sightline, сланцевый сектор США является "спекулятивным предприятием с сомнительными перспективами".

НИЧТОЖНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Окончательно подведены итоги деятельности нефтегазовых компаний во втором квартале, и они оказались разочаровывающими для инвесторов в сланцевый сектор. Несмотря на обострение торговой войны между США и Китаем, во втором квартале 2019 года средняя цена WTI – американского эталонного сорта нефти – составила $59,78/барр. против $54,83/барр. в первом квартале. Рост нефтяных цен способствовал улучшению финансовых показателей деятельности американских сланцевых компаний.

Sightline – американский институт экономики энергетики и финансового анализа – опубликовал отчет о финансовых результатах 29 крупных компаний, ведущих добычу сланцевых нефти и газа в США.

По данным Sightline, во втором квартале 2019 года из 29 только 11 сланцевых компаний сумели генерировать положительный денежный поток. При этом совокупный положительный денежный поток всех исследуемых компаний оказался ничтожно малым – около $26 млн. Денежный поток – сумма, генерируемая в результате основной деятельности компании за вычетом капитальных расходов.

В отчете Sightline подчеркивается, что финансовые показатели во втором квартале 2019 года стали лучшими для американских сланцевых компаний за последнее десятилетие. Они свидетельствуют о прогрессе сланцевого сектора США – особенно по сравнению с результатами первого квартала этого года, когда совокупный убыток исследуемых 29 компаний составил огромную сумму – $2,81 млрд.

Однако положительный денежный поток, полученный во втором квартале, не может обеспечить выплату долга, который превышает $100 млрд. Также акционеры сланцевых компаний не могут рассчитывать на получение дивидендов от своих инвестиций, которые они ждут уже десять лет.

В докладе Sightline подчеркивается, что инвесторы теряют веру в сланцевые компании, которые годами приносили только убытки.

МРАЧНЫЕ РЕАЛИИ

Результаты второго квартала станут совсем разочаровывающими, если принять во внимание, что положительный денежный поток был достигнут благодаря одной компании – EOG Resources. Эта компания в апреле – июне сократила капитальные расходы на $437 млн, что обеспечило рост положительного денежного потока до $1,1 млрд. Без EOG Resouces денежный поток оставшихся 28 компаний был бы отрицательными – они принесли бы убытки акционерам.

"Несколько компаний с большим трудом сейчас могут генерировать положительный денежный поток. В целом сектор (сланцевых – прим. ред.) никогда не приносил доход, который бы позволил снизить задолженность, выплатить значительные дивиденды или обеспечить обратный выкуп акций", — говорится в докладе Sightline.

Sightline предупреждает инвесторов, что добыча сланцевой нефти в США является "спекулятивным предприятием с сомнительными перспективами, эффективность бизнес-модели которого не доказана".

Объектом исследования Sightline стали 29 наиболее крупных сланцевых компаний США. В случае увеличения количества исследуемых компаний, финансовые результаты сланцевого сектора были бы крайне негативными. За пределами внимания Sightline остались компании, которые обанкротились в этом году. При этом список компаний-банкротов растет.

БАНКРОТОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

C 1 января по 12 августа 2019 года 26 нефтегазовых компаний Северной Америка объявили себя банкротами. Их совокупная задолженность достигла $10,96 млрд.

За весь прошлый года обанкротились 28 нефтегазовых компаний США, а их совокупный долг составил $13,15 млрд. В 2017 году всего 24 компании стали банкротами, а кредиторам они задолжали $8,5 млрд.

В Haneys and Boone не ожидают быстрого роста банкротств среди нефтегазовых компаний, но также говорят о кредиторах, которым надоело нести убытки и ждать восстановления цен на нефть до уровня, который обеспечит приемлемый доход от вложенных средств.

Большое количество сланцевых компаний находится на грани банкротства, поэтому при сохранении нынешней ценовой конъюнктуры их разорение является вопросом времени.

Однако не все согласны с неминуемым ростом банкротств. Бадди Кларк, партнер Haynes and Boone, сообщил Reuters, что он не ожидает новой волны банкротств среди сланцевых компаний подобно той, которая имела место после обвала нефтяных цен в конце 2014 года. В 2015 году 44 нефтегазовые компании объявили о своем банкротстве, а совокупная задолженность этих компаний перед кредиторами составила $17,4 млрд.

Более того, Кларк полагает, что процедура банкротства многих сланцевых компаний в 2019 году была согласована с кредиторами, поэтому вместо их ликвидации будет произведена реструктуризация (санация). По мнению партнера Haynes and Boone, кредиторы и акционеры предпочитают реструктуризацию, поскольку на балансе компаний-банкротов остаются ценные активы.

ПУТЬ К РАЗОРЕНИЮ

Однако западные эксперты не замечают значительного роста необеспеченной задолженности по сравнению с обеспеченной. По данным Haynes and Boone, в этом году необеспеченная задолженность компаний-банкротов составила $6,21 млрд, а обеспеченная –$4,75 млрд. В 2018 году разница между необеспеченной и обеспеченной задолженностью была почти в три раза меньше – всего 0,5 млрд.

Кроме того, сохраняется вероятность снижения нефтяных цен, что крайне негативно скажется на финансовых результатах сланцевых компаний. С начала 2019 года по настоящее время средняя цена WTI колеблется в диапазоне от $50/барр. до $60/барр. В прошлом году средняя цена американского эталонного сорта составила $64,94/барр.

Несмотря на бравурные заявления об эффективности новых технологий, которые должны обеспечить рентабельность добычи сланцевой нефти даже при низких ценах, результаты января – августа 2019 года свидетельствуют, что продолжение добычи нефти при цене WTI ниже $60/барр. для многих сланцевых компаний — прямой путь к разорению. Спасти их может только продолжение кредитования и надежда на рост нефтяных цен. При этом американские банки должны предоставлять все больше необеспеченных кредитов.

По данным Haynes and Boone, c начала 2015 года до середины августа 2019 года в Северной Америке разорились 192 нефтегазовые компании, совокупный долг которых достиг $106,84 млрд – включая необеспеченную задолженность в размере $58,43 млрд.