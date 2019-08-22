МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.

Стороны обменялись документами, подписанными в рамках визита президента Мозамбика Филипе Ньюси в РФ. Церемония состоялась в присутствии лидеров двух стран после их переговоров в Кремле.

"Роснефть" подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика, а также меморандум о взаимопонимании с Национальной корпорацией по углеводородам Мозамбика о сотрудничестве по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.