МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Источники информационного агентства Reuters сообщили о планах "Роснефти" – крупнейшей российской нефтяной компании начать торговлю нефтепродуктами в евро.

До недавнего времени "Роснефть" использовала доллар США для реализации нефти и нефтепродуктов за рубежом, а евро использовался как резервная валюта. Нефтепродукты, как и нефть, торгуются на мировых рынках в американской валюте, что является основой системы петродоллара. Но в прошлом году началась подготовка к замене доллара на евро.

В контракты "Роснефти" с ее торговыми партнерами были внесены положения, предусматривающие использование расчетах евро в качестве основной валюты.

Неделей ранее стало известно, что "Роснефть" выставила на тендер 180 тыс. т нафты (прямогонного бензина) с поставкой из Находки или порта Восточный с сентября по декабрь этого года, впервые указав евро в качестве валюты платежа.

По сведениям Reuters, при расчетах в евро "Роснефть" предлагает использовать курс евро/доллар, определяемый агентством Bloomberg.

По мнению источников Reuters, переход на евро связан с стремлением "Роснефти" защититься от возможных санкций США. Использование евро позволит торговать нефтепродуктами без оглядки на Вашингтон. При расчетах в долларах вся информация о сделках, если они не осуществляются за наличные, становится известна американцам, и Вашингтон может наказать любую финансовую организацию, которая осмелилась участвовать в таких сделках вопреки запрету.

ИРАНСКИЙ ПРИМЕР ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

Сложившийся миропорядок нарушил Иран. В начале 2016 года государственная нефтяная компания Ирана NIOC объявила об отказе принимать американские доллары в качестве оплаты за поставки нефти. На смену доллару США пришло евро. В Тегеране не скрывали, что решение о переходе на евро было принято по политическим мотивам.

Тегеран принял решение о переходе на евро в расчетах на нефть после отмены президентом Бараком Обамой американских санкций против Исламской республики в конце 2015 года.

После революции 1979 года США заморозили валютные активы Ирана на $100 млрд – огромную сумму по тем временам. После решения Обамы отменить санкции Иран должен был получить половину от этой суммы. Но не тут-то было. В США приняли закон, согласно которому Иран должен был выплатить компенсации американцам-жертвам террористических актов, в которых мог быть замешан Иран. Презумпция невиновности американским правосудием в расчет не принималась. Выплаты должны были производиться из иранских средств, замороженных на счетах в американских банках. В итоге, Тегеран ничего не получил, все иранские активы остались за океаном. После прихода в Белый дом Трампа ситуация изменилась кардинально. Новый президент осудил Обаму за мягкую политику по отношению к "рассаднику терроризма" и ввел против Ирана еще более жесткие санкции, под которыми страна находится по сей день. О возвращении миллиардов долларов, принадлежащих иранскому народу, можно забыть навсегда.

Ряд экспертов уверены, что санкции США против Ирана – это "вашингтонская кара" за отказ от использования американского доллара в расчетах за поставки нефти. Иран пробил брешь в глобальной системе нефтедоллара, за что должен быть примерно наказан.

Европейские компании, которые после отмены санкций Обамой инвестировали существенные средства в иранскую нефтяную отрасль, под давлением администрации Трампа должны были покинуть Исламскую республику и понесли огромные убытки. Все попытки создать систему расчетов, независимую от доллара США, не увенчались успехом.

В результате американских санкций экспорт иранской нефти сократился до мизерных объемов. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, из-за санкций поставки нефти из Исламской республики упали почти на 2,7 млн барр./сут. и в июле составили, с учетом конденсата, всего 120 тыс. барр./сут.

ВАШИНГТОН ВЫНУЖДАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА

Однако защита от санкций – это не основная причина перехода "Роснефти" на евро. Агрессивная политика США в отношении своих торговых партнеров по всему миру беспокоит не только российскую компанию, но Европейский союз (ЕС).

Значительная часть сделок с участием европейских компаний – в первую очередь на рынке энергоносителей – заключается в долларах США. Потери европейских компаний в Иране вынуждают Брюссель заменить доллар на евро в стратегически важных секторах экономики – финансах и энергетике.

По данным ЕК, годовой объем торгов на европейских энергетических рынках превышает 40 трлн евро, но более 90% сделок заключается в других валютах – прежде всего в долларах США.

Россия является основным поставщиком нефти и газа в ЕС. В прошлом году на РФ пришлось 34% всех поставок энергоносителей, на страны Ближнего Востока и Африку – менее 33%, на Норвегию – 20%.

Для "Роснефти" европейский рынок имеет большое значение, несмотря на переориентацию экспортных потоков с Запада на Восток. В первом полугодии 2019 года компания экспортировала на европейский рынок 30,5 млн т нефти, в страны Азии – в первую очередь в Китай – 37,1 млн т.

Но Европа остается основным рынком сбыта для продукции НПЗ "Роснефти". В январе – июне 2019 года в страны дальнего зарубежья было поставлено 28,7 млн т нефтепродуктов – из этого объема более двух третей в страны Европы.

Для европейцев "Роснефть" является крупным поставщиком энергоносителей. Очевидно, что переход на евро был согласован с европейскими партнерами. Использование европейской валюты позволит оградить торговые отношения между Россией и ЕС от негативного влияния извне. Иранский сценарий не должен повториться.

ПОЛУМЕРАМИ НЕ ОБОЙДЕШЬСЯ

Однако переход "Роснефти" на расчеты в евро за поставки нефтепродуктов – это первый шаг на долгом пути дедолларизации мировой торговли. По-прежнему цены на основные виды энергоносителей на европейском рынке указываются в долларах США.

Для торговли за евро необходимо иметь европейский эталонный сорт нефти. Создание европейского эталона станет крайне актуальным после Brexit – выхода Великобритании из ЕС.

Сейчас на европейском рынке в качестве эталона используется Brent, который представляет собой смесь разных сортов нефти. Цена на российский Urals формируется путем определения дифференциала – скидки или премии – по отношению к Brent.

Котировки Brent определяют и предоставляют участникам нефтяного рынка два ценовых агентства Platts и Argus Media, оба с пропиской в Лондоне. Platts является подразделением американской группы McGraw-Hill. Контрольный пакет Argus Media в 2016 году был приобретен американским инвестиционным фондом General Atlantic.

Оба агентства осуществляют "мониторинг" рынка и представляют котировки Brent исключительно в долларах США. Ни Platts, ни Argus Media не намерены идти на встречу пожеланиям Брюсселя и котировать нефть в евро.

Даже для определения курса евро используются данные от американского агентства Blomberg. Происходит банальный пересчет стоимости нефти, которая указана в долларах, в евро. "Роснефти" и другим российским экспортерам проще использовать курс пары евро/рубль, но это только на первый взгляд. К большому сожалению, российские монетарные власти не способны обеспечить стабильность российской валюты. Запредельная волатильность рубля на Московской бирже создает валютные риски, неприемлемые для экспортеров энергоносителей.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) в ноябре 2019 года запустила торги поставочным фьючерсным контрактом на Urals. Фьючерс должен был создать механизм формирования цен на российскую нефть без привязки к Brent.

Таким образом планировалось создать российский эталонный сорт. Однако для "удобства покупателей" валютой для российского Urals стал американский доллар, что не позволило создать отечественный нефтяной эталон. Несмотря на удобства, поставочный фьючерс на Urals оказался невостребованным трейдерами и потребителями, став очередным неликвидным биржевым инструментом. Продажи фьючерса на СПбМТСБ до сих пор не позволили сформировать и отгрузить хотя бы одну танкерную партию объемом 720 тыс. барр. (около 100 тыс. т).

России не удалось самостоятельно создать механизм ценообразования на свою нефть. Но остается надежда, что это удастся сделать совместно с партнерами из ЕС. Торговать нефтепродуктами за евро, а нефтью за доллары невозможно.