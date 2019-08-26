МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ Акционеры "Русснефти" одобрили изменения в устав компании, согласно которым дивиденды на ее привилегированные акции будут составлять от 60 миллионов до 110 миллионов долларов в зависимости от цены нефти, говорится в материалах "Русснефти".

Компания планирует направлять на дивиденды минимум 60 миллионов долларов в год. При этом при среднегодовой цене нефти марки Brent выше 65 долларов за баррель сумма будет увеличена до 70 миллионов долларов, при стоимости выше 70 долларов за баррель — до 80 миллионов. Максимальную сумму дивидендов в размере 110 миллионов долларов акционеры могут ожидать при цене Brent выше 85 долларов за баррель.

Акционеры также утвердили условия конвертации в новые префы существующих кумулятивных привилегированных акций, бумаги будут конвертированы в течение не более 180 дней. Общее количество акций и их номинальная стоимость остаётся прежней — 98,032 миллиона бумаг номиналом 50 копеек каждая. При этом держатели как текущих, так и новых акций будут иметь право на получение дивидендов в одинаковом размере.

"Русснефть" ранее в августе сообщала, что совет директоров компании планирует утвердить конвертацию существующих привилегированных акций компании на заседании 3 сентября. Как поясняли РИА Новости в компании, эта конвертация связана с расширением прав по ним.

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. При этом все привилегированные акции (25% уставного капитала) принадлежат банку "Траст".

Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" Михаил Гуцериев на годовом собрании акционеров в конце июня заявил, что по итогам 2019 года компания направит на дивиденды 60 миллионов долларов против 40 миллионов по итогам 2018 года. Он также пообещал, что "Русснефть" в течение трех лет начнет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а общая сумма, направляемая на дивиденды, может за этот период достигнуть 100 миллионов долларов.