МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 18,14 рубля на обыкновенную акцию, общая выплата составит 40% чистой прибыли по МСФО, сообщает компания.

Внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" по вопросу дивидендов состоится 30 сентября в форме заочного голосования.

"Одобрить предложения о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2019 года в денежной форме в размере 18,14 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 18 октября.

В последний раз компания выплачивала промежуточные дивиденды за первое полугодие в 2015 году. В 2018 году "Газпром нефть" выплачивала дивиденды за первые девять месяцев года — они составили 22,05 рубля на обыкновенную акцию. Дивиденды компании за 2018 год составили 30 рублей на обыкновенную акцию — 37,8% чистой прибыли группы по МСФО.

В июне сообщалось, что "Газпром нефть" ставит целью рост дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО в среднесрочной перспективе. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 215 миллиардов рублей.