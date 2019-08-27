ВАШИНГТОН, 26 авг /ПРАЙМ/. Компания ExxonMobil обратилась в суд с целью оспорить решение минфина США о взыскании с нее 2 миллионов долларов штрафа за предположительное нарушение режима антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине, сообщает в понедельник ресурс law360.

По мнению ExxonMobil, компания "Роснефть" не находилась под санкциями, под которыми был ее руководитель Игорь Сечин. Таким образом, подписав с "Роснефтью" соглашение о разведочных работах, американская компания не нарушала режим санкций, считают в ExxonMobil.

Корпорация была оштрафована на 2 миллиона долларов американским минфином в июле 2018 года за подписание в мае 2014 года восьми документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

В марте 2018 года ExxonMobil сообщила о выходе из совместных разведочных проектов с "Роснефтью" из-за санкций США и ЕС против России. В отчете ExxonMobil указывалось, что компания в рамках совместного предприятия работала или планировала работать на шельфе в Карском, Чукотском морях, в море Лаптевых и в Черном море. Общая площадь участков превышает 257 тысяч квадратных километров. Компания ожидала, что официально начнет вывод своих операций в 2018 году и оценивала свои потери от такого решения в 200 миллионов долларов.

В свою очередь, "Роснефть" сообщала, что продолжит самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil, однако поддержит возвращение американской компании в них, когда появится такая возможность.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.