МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ ожидают значительного сокращения коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире во втором полугодии 2019 года за счет действия нефтяной сделки, говорится в сообщении министерского мониторингового комитета альянса, опубликованном на сайте ОПЕК.

"JMMC (министерский мониторинговый комитет — ред.) подчеркнул растущую важность декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности рынка нефти, которая наряду с пока сохраняющимся здоровым уровнем спроса сдерживает рост нефтяных коммерческих запасов в мире и должна привести к их значительному сокращению во втором полугодии", — говорится в релизе.

Альянс сообщил также, что страны ОПЕК+ в июле выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 159% против 137% месяцем ранее.

"В JMMC отметили, что общее соблюдение сделки в июле 2019 года составило 159%, что на 22 процентных пункта выше, чем в июне 2019 года, а среднее выполнение с января 2019 года было самым высоким и составило 134%. Этот высокий уровень соблюдения условий сделки компенсировал неопределенность на рынке из-за продолжающегося беспокойства по поводу экономического роста", — говорится в сообщении.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление сделки на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.