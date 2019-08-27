МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планово приостановила работу оборудования на платформе "Приразломная" на техобслуживание на срок не более четырех недель, приостановка не приведет к пересмотру прогнозов по добыче нефти, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Плановые остановки производственных мощностей "Приразломной" связаны с необходимостью проводить регламентные работы по техническому обслуживанию действующего на платформе оборудования. Эти работы — составная часть программы технологического развития МЛСП "Приразломная" и изначально интегрированы в схему освоения месторождения", — сообщили в компании, отметив, что регулярное техническое обслуживание оборудования "Приразломной" не приводит к пересмотру прогнозов добычи нефти.

Отмечается, что реализация этой плановой задачи позволит обеспечить бесперебойную работу комплексов платформы в течение последующих 12 месяцев.

"В 2019 году запланированный процесс остановки производственных мощностей "Приразломной" начался 8 августа и продлится, в соответствии с существующим регламентом, не более четырех недель", — добавили в пресс-службе.

Приразломное — первое и пока единственное месторождение на российском шельфе Арктики, где ведется добыча нефти. Промышленная разработка месторождения начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Добыча нефти в 2018 году составила 3,2 миллиона тонн.