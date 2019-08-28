МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Трейдинговая "дочка" Saudi Aramco — Aramco Trading Company (ATC) — впервые в своей истории продала американскую нефть марки West Texas Light (WTL), ее покупателем стал южнокорейский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ATC покупает нефть у техасского НПЗ Motiva для перепродажи клиентам в Азии. ATC с прошлого года уже поставляет в Японию, Южную Корею, Тайвань, Таиланд и ОАЭ некоторые сорта американской нефти, такие как WTI и конденсат Eagle Ford, для переработки. "Они расширили этот ассортимент американской нефти в начале этого месяца, отгрузив свой первый миллион баррелей нефти WTL. Ожидается, что партия прибудет на НПЗ Hyundai Oilbank в Десане в октябре", — сообщили источники.

Как отмечает агентство, США уже стали крупнейшей нефтедобывающей страной в мире с показателем выше 12 миллионов баррелей в сутки. В результате экспорт нефти из США достиг рекордного уровня в 3 миллиона баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.