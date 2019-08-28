МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA "Лукойла" в первом полугодии вырос на 22,4% — до 630,2 миллиарда рублей.

"По сравнению с первым кварталом 2019 года положительное влияние на финансовые результаты группы оказали рост мировых цен на углеводороды, увеличение доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти в России, улучшение маржи переработки в России, рост доходности розничной сети, а также реализация накопленных в первом квартале 2019 года товарных запасов", — сообщается в материалах.

При этом компания отмечает, что негативное влияние оказали снижение объемов добычи газа за рубежом, укрепление рубля, а также отрицательные эффекты входящих запасов на НПЗ группы и лага экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых.

Свободный денежный поток "Лукойла" в первом полугодии 2019 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 308,3 миллиарда рублей, следует из отчета компании по МСФО.

Свободный денежный поток во втором квартале 2019 года вырос на 11,3% по сравнению с первым кварталом — до 162,4 миллиарда рублей.

Отмечается, что рост свободного денежного потока стал следствием роста доходности основной деятельности группы.

Капитальные затраты "Лукойла" в первом полугодии 2019 года снизились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 205 миллиардов рублей, говорится в отчете.

Капитальные затраты "Лукойла" во втором квартале 2019 года выросли на 10,4% по сравнению с первым кварталом — до 107,6 миллиарда рублей.