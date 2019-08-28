МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 августа, упали на 10 миллионов баррелей, или на 2,3%, до 427,8 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали намного меньшего снижения запасов — на 2,112 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,5 миллиона баррелей в день, увеличившись на 200 тысяч баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,9 миллиона баррелей — до 40,4 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 232 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 0,388 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю сократились на 2,1 миллиона баррелей, или на 1,5%, составив 136,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.