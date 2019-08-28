МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 114,494 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности за эти шесть месяцев составили 449,656 миллиарда рублей, увеличившись на 6,5% в годовом выражении.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в России, которая осуществляет свою основную деятельность в Татарстане. В 2018 году группой "Татнефть" добыто 29,5 миллиона тонн нефти. Компания управляет одним из крупнейших в России комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".