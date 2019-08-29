МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2019 года выросла в 6,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,539 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка при этом выросла на 13,7%, составив 100,447 миллиарда рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 1,7%, до уровня в 26,319 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 17 миллиардов рублей, увеличившись втрое.

Себестоимость реализации выросла на 18,6% и составила 74,128 миллиарда рублей. Коммерческие расходы снизились на 3,5%, до уровня в 5,046 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы составили 1,6653 миллиарда рублей, сократившись на 20,3%.

Активы компании с начала года выросли на 7,8%, до 272,903 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства снизились на 8,8%, до уровня в 113 миллиардов рублей, краткосрочные — выросли на 43,8%, до 73,627 миллиарда.

"Русснефть" входит в топ-6 крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.