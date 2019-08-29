МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" видит возможность роста добычи компанией углеводородов в 2019 году на 0,5-1% за счет дополнительных объемов добычи газа, заявил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции.

"Ранее наш план по росту нефтедобычи на 1% предполагал снятие внешних ограничений в середине текущего года, и как следствие, рост суточной добычи жидких углеводородов во втором полугодии. Несмотря на продление ограничений, мы всё же видим возможность для выполнения плана и ожидаем рост добычи по году в диапазоне от 0,5% до 1% за счёт дополнительных объемов добычи газа", — сообщил представитель "Лукойла".

"Лукойл" в первом полугодии 2019 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 43,37 миллиона тонн. Добыча углеводородов за отчетный период выросла на 2,8% — до 2,352 миллиона баррелей в сутки. Добыча газа в первом полугодии выросла на 7,6% — до 17,35 миллиарда кубометров. Основным фактором роста добычи газа стало развитие проектов в Узбекистане.