МИНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Часть потерь из-за ситуации с некачественной российской нефтью в трубопроводе "Дружба" компенсирована, но вопрос возмещения потерь Мозырского НПЗ остается открытым, заявил председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"Можно сказать, что с завершением очистки нефтепровода от загрязненной хлорорганикой нефти существенные потери Беларуси — стоимость 1,2 миллиона тонн загрязненной нефти — компенсированы. Также для частичной компенсации потерь организаций трубопроводного транспорта из-за ситуации с поставкой некачественной нефти с 1 сентября внепланово повышены тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси на 3,7%", — цитирует Рыбакова в пятницу госагентство Белта.

Вместе с тем, по словам руководителя концерна, остается открытым вопрос возмещения потерь Мозырского НПЗ от переработки загрязненной нефти. "Мы находимся в постоянном диалоге с российской стороной о путях его решения", — отметил глава "Белнефтехима".