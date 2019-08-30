МИНСК, 30 авг — ПРАЙМ. Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца текущего года полностью восстановить объем экспорта белорусских нефти и нефтепродуктов после вынужденного сокращения из-за попадания в магистральный нефтепровод "Дружба" загрязненной хлоридами российской нефти, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

"Концерн ведет работу по восстановлению объемов поставки в страну нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов. По итогам года планируется восполнить отставание (по экспорту — ред.) и выполнить намеченные на 2019-й планы", — сказал Рыбаков в интервью агентству Белта.

Он добавил, что предприятие "Белоруснефть" также наверстывает отставание по экспорту нефти из Белоруссии и прогнозирует выход на плановые поставки в ноябре.

"В первом полугодии 2019 года экспорт товаров концерна "Белнефтехим" действительно снизился до 80,9% к уровню 2018 года. Основные причины — это снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объемов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода. Одновременно произошло и снижение котировок на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии", — пояснил Рыбаков. Он уточнил, что около 35-40% нефтепродуктов, выпущенных белорусскими НПЗ, реализуются внутри страны, остальной объем идет на экспорт. Самыми маржинальными для Белоруссии являются рынки близлежащих стран с наиболее оптимальной логистикой.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате временно прокачка была приостановлена, лишь с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Минск был вынужден из-за ЧП на "Дружбе" снизить загрузку своих НПЗ, как следствие снизился экспорт производимых в стране нефтепродуктов, а также приостановить экспорт добываемой в республике нефти.