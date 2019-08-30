АСТРАХАНЬ, 30 авг — ПРАЙМ. Россия в августе сократит добычу нефти в рамках ОПЕК+ чуть меньше целевого объема, с учетом перевыполнения сделки в предыдущие месяцы, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"По месяцу у нас будет чуть меньше сокращение, чем по плану, учитывая, что мы предыдущие месяцы перевыполняли. Мы стремимся к 100% исполнению, но будет, скорее всего, чуть меньше, динамика такая складывается. Хотя конец месяца, мы именно в эти последние дни перевыполняем", — сказал Новак.

Министр рассказал, что мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 12 сентября в Абу-Даби обсудит исполнение соглашения и ситуацию на рынке, это будет традиционная встреча.

"Это мониторинговый комитет, который будет на полях Мирового энергетического конгресса. Мы посмотрим, как складывается ситуация за три месяца, какие прогнозы, будет традиционная встреча с традиционным обсуждением ситуации по исполнению соглашения и ситуации на рынке", — сказал Новак.