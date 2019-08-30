ВАРШАВА, 30 авг — ПРАЙМ. Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

"Через 5 лет, или в 2024, году мы будем иметь функционирующий, используемый газопровод Baltic-Pipe из Норвегии, мы будем иметь на 50% расширенный терминал сжиженного газа в Свиноуйстье", — сказал Наимский.

"Мы будем полностью независимы от поставок из России. Мы будем иметь СПГ из Катара, США, откуда угодно", — добавил он.

В июне 2017 года главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость должна составить около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польскую Gaz-System.

Ранее польский энергетический концерн PGNiG подписал несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Так, 24-летний контракт с Cheniere Marketing International предусматривает получение в период 2019–2022 годов ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн СПГ (1,95 миллиарда кубометров после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа.