МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект о ратификации протокола, упрощающего оформление экспорта нефтепродуктов в Южную Осетию, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Протокол подписан 6 мая 2019 года. Документ предусматривает, что экспорт российских нефтепродуктов на территорию Южной Осетии (за исключением природного газа) осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования.

Поясняется, что законопроект направлен на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в Республику Южная Осетия. Реализация протокола будет способствовать развитию российско-югоосетинского торгово-экономического сотрудничества.