МИНСК, 1 сен /ПРАЙМ/. Белоруссия в рамках ранее достигнутых договоренностей с РФ повышает с 1 сентября тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%.

Как сообщало ранее министерство антимонопольного регулирования и торговли республики, соответствующая договоренность была достигнута сторонами с целью частичной компенсации недополученной выручки белорусского оператора "Дружбы" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" – в связи с апрельским ЧП с "грязной" нефтью. В апреле-июне Белоруссия из-за этого потеряла на транзите более 23 миллионов долларов.

Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год". "Таким образом, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов", — заявлял концерн.

При этом изначально белорусский оператор "Дружбы" предлагал Москве в качестве компенсации за транспортировку "грязной" нефти повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак пояснял, что увеличение тарифа на 3,7% будет действовать до конца 2019 года, дальнейшая индексация произойдет с 1 января согласно общим правилам. По мнению Козака, предложение Минска о повышении тарифа справедливо, поскольку у Белоруссии он значительно ниже, чем в России.

ПРИНЦИП ИНДЕКСАЦИИ-2020

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев ожидает, что тариф на прокачку нефти в Белоруссии в январе 2020 года будет индексирован по принципу "инфляция минус", если не будет никаких изменений политического характера, "либо экономически представленных четких, ясных, понятных проверяемых данных". В интервью РИА Новости Артемьев уточнял, что так происходит "всегда по общему правилу".

Тем не менее, глава ФАС подчеркнул, что из общего правила индексации тарифов "инфляция минус" есть исключения.

Между тем в Минске по-прежнему считают наиболее логичным компенсационным механизмом из-за ЧП на "Дружбе" именно увеличение тарифа на транспортировку нефти. В конце августа замглавы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что обеспечить восстановление планируемых объемов транспортировки российской нефти через белорусскую территорию вряд ли удастся, поскольку "в период поставки загрязненной нефти европейские потребители перешли на альтернативные маршруты". До этого белорусский оператор "Дружбы" предлагал РФ в качестве одного из вариантов компенсации из-за ситуации с "грязной" нефтью прокачать до конца текущего года заявленный ранее "Транснефтью" объем в размере 59,75 миллиона тонн.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".

Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков ранее заявлял, что Белоруссия рассчитывает до конца года получить компенсацию основных потерь в связи с поступлением в республику по "Дружбе" загрязненной хлоридами нефти либо сделать на этот счет качественные расчеты, которые не будут вызывать споров с РФ. Сейчас, по словам Рыбакова, Москва и Минск отрабатывают различные механизмы компенсации.