МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Среднесуточная добыча нефти в РФ в августе увеличилась в годовом выражении на 0,7%, до 11,294 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В месячном выражении среднесуточная добыча нефти в РФ в августе увеличилась на 1,2%, отмечает агентство.

В понедельник утром мировые цены на нефть торгуются без единой динамики. Это происходит на фоне опасений относительно перспектив торговой войны между Вашингтоном и Пекином, а также в свете надвигающегося на Флориду урагана "Дориан", свидетельствуют данные торгов.