МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску одного из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн — компании "Трансойл" Геннадия Тимченко — решил взыскать с Антипинского нефтеперерабатывающего завода около 3,2 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, вытекающие из договора оказания услуг по перевозке нефти и нефтепродуктов.

Суд удовлетворил также встречный иск НПЗ, взыскав с транспортной компании 20 миллионов рублей неустойки за задержку поставки вагонов. Суд применил зачет однородных встречных требований.