МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются, при этом американская нефть марки WTI дешевеет сильнее — на 3% на фоне продолжающегося торгового конфликта с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,08% — до 57,44 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,41%, до 53,22 доллара за баррель.

В воскресенье вступили в силу новые американские пошлины в 15% на очередную группу товаров из Китая объемом поставок 300 миллиардов долларов в год, хотя позднее президент США Дональд Трамп и подтвердил проведение очередных торговых переговоров с КНР в сентябре. Со своей стороны Китай в понедельник инициировал разбирательство в ВТО в связи с новыми пошлинами США.

Удешевление нефти ускорилось ближе к открытию американских фондовых бирж, которые не работали в понедельник в связи с национальным праздником.

Добавляют негатива опасения переизбытка нефти на рынке. В понедельник агентство Блумберг сообщило, что в августе добыча стран ОПЕК выросла впервые с начала года. Добыча нефти в России за этот же месяц, согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), выросла на 1,2% в месячном выражении и на 0,7% в годовом — до 11,294 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы оценивают и новости о том, что ураган "Дориан" в Атлантическом океане ослабел до третьей категории, что снижает риски для нефтяного сектора США.