КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 3 сен — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen намерен снизить количество закупаемой в России нефти, заявил член правления Orlen Збигнев Лещиньский.

"Это направление, в котором мы идем. Еще в 2012-2013 годах только несколько процентов нефти поступало в нашу компанию с направления иного, нежели восточное", — сказал Лещиньский в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.

"В настоящее время около 40% нефти мы получаем из направлений альтернативных — Саудовская Аравия, США, Ангола, Нигерия", — добавил он.

"Все будет зависеть от экономики, но мы идем в том направлении, чтобы еще больше обеспечить независимость от нефти с восточного направления", — заключил Лещиньский.

В свою очередь вице-президент топливной группы Lotos Ярослав Кавула коснулся имевшего место загрязнения нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба".

Он отметил, что польская энергетика справилась с этой ситуацией. "Фактически это был беспрецедентный кризис. Мы имели дело с реальным стресс-тестом нашей инфраструктуры – транспортной и складской. По прошествии времени могу сказать, что этот стресс-тест пройден положительно", — сказал Кавула.

"Не было ситуации, в которой ощущалась бы нехватка топлива, чтобы клиенты уезжали с заправок с пустыми баками, не дошло до паники, нервозности. НПЗ работали практически без изменений. С точки зрения транспортной и складской системы можно сказать, что мы вышли со щитом", — сказал он.

По мнению Кавулы, польские потребители нефти "должны в первую очередь задуматься о непрерывности поставок нефтяного сырья в случае нехватки нефти, получаемой по нефтепроводу".

"Это требует активности, подписания контрактов, которые позволят получать сырье в экстренном режиме", — сказал он.

Полная очистка польской нефтетранспортной системы от загрязненной нефти займет до года, заявил заместитель председателя правления польского оператора нефтепровода "Дружба" PERN Рафал Миланд в ходе форума.

"Все зависит от того, какие требования к поставляемой нефти предъявляют потребители", — сказал он, уточняя, что до нормы характеристики загрязненной нефти доводят, смешивая ее с чистой нефтью.

В настоящее время около полумиллиона тонн загрязненной нефти еще осталось на территории Польши.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".