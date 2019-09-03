ЛОНДОН, 3 сен — ПРАЙМ. Французский нефтегазовый гигант Total планирует инвестировать до 10 миллиардов долларов в проекты в Северном море в течение следующих пяти лет, заявил во вторник глава компании Патрик Пуянне, выступая на отраслевой конференции в шотландском Абердине.

Пуянне напомнил, что Total является вторым крупнейшим оператором в Северном море и намерена сохранить свои позиции.

"Мы все еще видим новые возможности для инвестиций (в Северном море) для поддержки разведки", — сказал глава компании, чьи слова транслировались на вебсайте конференции.

По его словам, в ближайшие пять лет компания может инвестировать до 10 миллиардов долларов в проекты в Северном море, а также на развитие инноваций и технологий возобновляемых источников энергии в указанном регионе.

Total является вторым крупнейшим оператором в Северном море, количество сотрудников, занятых на проектах в регионе, превышает 1,3 тысячи человек.