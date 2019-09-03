МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Прямая доля президента "Лукойла" Вагита Алекперова в компании после приобретения на внебиржевом рынке 25 тысяч обыкновенных акций выросла до 2,985% с 2,982%, говорится в сообщении "Лукойла".

"Изменение размера доли участия в уставном капитале "Лукойла" связано с приобретением указанным лицом на внебиржевом рынке 29 августа 2019 года 25 тысяч обыкновенных акций компании", — говорится в сообщении.

Акции были приобретены в рамках программы долгосрочной мотивации ключевых работников группы, отмечается в сообщении.

В конце августа "Лукойл" сообщал об увеличении прямой доли Алекперова до 2,982% с 2,843% после уменьшения уставного капитала компании. "Лукойл" выкупил и погасил 35 миллионов своих обыкновенных акций в рамках buy back, сократив их общее количество до 715 миллионов штук, а уставный капитал — до 17,875 миллиона рублей.

Вместе с тем реальная доля Алекперова в "Лукойле" намного выше. В ноябре прошлого года компания сообщала, что семья Алекперова в целом после завершения погашения казначейских бумаг владеет 26,06% обыкновенных акций.