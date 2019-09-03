МОСКВА, 3 сент — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут двухсторонние переговоры 4 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В результате переговоров, ожидается подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами в области энергетике.

На прошлой неделе министр нефтегазовой промышленности Индии Дармендра Прадан посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого была завершена работа над межправительственным соглашением, которое обсудят во время двадцатой встречи на высшем уровне между лидерами двух стран, о чем сообщили ряд индийских СМИ.

Прадан сообщил газете Times of India, что Россия и Индия сотрудничают в области энергетики в течение многих лет, и две страны зависит развивают взаимовыгодное сотрудничество. По словам индийского премьер-министра, российские компании инвестировали 13 млрд в Индию, а Индия инвестировала 7-8 млрд в российскую экономику. Наибольший вклад в рост двухсторонней торговли вносит энергетика.

"Между премьером Моди и президентом Путиным сложились очень доверительные отношения. Мы (Индия и Россия – ред.) от сотрудничества извлекаем обоюдную пользу. У нас есть концепция создания энергетического моста…Российско-индийские отношения находятся на самом высоком уровне за последние 60 лет ", — сказал Прадан.

Он особо подчеркнул, что несмотря на санкции со стороны США, между двумя странами будет развиваться экономическая кооперация, обмен научными знаниями, опытом и технологиями.

Индийцев зовут в Арктику

Россия и Индия в течение нескольких лет рассматривают возможность совместной добычи энергоносителей в Арктическом регионе. Индийские СМИ сообщают, что российская сторона сделала предложение индийским компаниям принять участие в разработке "Восточного кластера". Times of India приводит слова Прадана, который утверждает, что данный кластер значительно больше, чем месторождения, которые ранее предлагались для разработки. При этом Москва может предоставить существенные налоговые льготы зарубежным компаниям, готовым добывать нефть в Арктике. В настоящее время индийская сторона проводит экономическую оценку этого предложения.

При этом индийский премьер-министр утверждает, что "Восточный кластер" не заменит Ванкорский проект, от которого никто отказываться не намерен.

В 2016 году несколько индийских компаний стали акционерами "Ванкорнефти", подразделения "Роснефти", которое разрабатывает Ванкорское нефтегазовое месторождение. Индийская ОNGC приобрела 26% акций, а консорциум в составе Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources стал владельцем доли в размере 23,9%. Российская компания сохранила за собой 50,1% акций "Ванкорнефти".

По данным индийской газеты Business Standard, предварительное соглашение о приобретении индийским консорциумом во главе с OVL – дочерняя структура ONGC – 49% акций в "Восточном кластере" будет подписано во время Владивостокского экономического форума. В "Восточный кластер" войдут месторождения, расположенные вблизи Ванкора — Сузунском, Тагульском и Лодочном. По оценкам ряд российских экспертов, совокупная добыча на месторождениях Ванкорского кластера к 2030 году может достичь 100 млн т/г. При этом ONGC может получить 26% в трех месторождениях, а консорциум Indian Oil Corporation, Oil Inida и Bharat PetroResources – 23% акций.

Ожидается, что соглашение о совместной разработке "Восточного кластера" будет подписано после переговоров Путина и Моди в присутствии лидеров двух стран.

Дайте газа…

Кроме "Роснефти" индийские нефтегазовые компании с государственным участием ведут переговоры с "Газпромом" и "Новатэком", сообщил Прадан.

После переизбрания на второй срок Моди стремится проводить политику, направленную на достижение энергетической независимости Индии. Поставленная цель должна быть достигнута за счет увеличения собственной добычи энергоносителей, использования современных технологий и новых экономических моделей, которые должны способствовать увеличению производства и развитию внутреннего рынка. Развивать экономику планируется, прежде всего, за счет роста потребления газа. Приоритетом являются проекты CGD (развитие газоснабжения городов), которые должны обеспечить эффективное использование природного газа в индийских городах. При этом необходимо гарантировать доступность и безопасность этого вида топлива для населения.

Индийские компании заинтересованы в увеличении поставок российского СПГ. После запуска на полную мощность в конце прошлого года проекта "Ямал СПГ" Россия стала крупным поставщиком этого вида топлива на мировой рынок. Российский СПГ с Ямала начал поступать на индийский рынок.

Кроме того, до конца этого года может начаться реализация другого масштабного проекта – "Арктик СПГ – 2". Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что окончательное инвестиционное решение (FID) по этому проекту будет приято в сентябре. "Арктик СПГ – 2" предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн т/г каждая. Первую линию планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году, вторую и третью – в 2023 и 2024 годах. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит 21 млрд долларов – на 6 млрд долларов меньше, чем было потрачено на "Ямал СПГ". Партнерами "Новатэка" являются французские, китайские и японские компании. Российская компания владеет 60% в "Арктик СПГ – 2" и может "поделиться" долей участия в размере до 10% с потенциальными индийскими партнерами.

Кроме того, в прошлом году "Новатэк" начал бурение на Северо-Обском лицензионном участке в рамках проекта "Арктик СПГ – 3". Индийские партнеры могут принять участие в арктических проектах "Новатэка" или заключить долгосрочное соглашение на поставку СПГ с российской компанией во время проведения ВЭФ.

Собственная добыча не может обеспечить растущие потребности Индии. В 2018 году в стране было добыто 27,5 млрд куб. м – на 0,7% меньше, чем годом ранее. Потребление, наоборот, выросло на 8,1% по сравнению с 2017 годом, достигнув 58,1 млрд куб. м.

.. И добавьте угля

Индийскую сторона также заинтересована в добыче угля на территории России – в первую очередь, коксующегося. В связи с этим планируется увеличение инвестиций в угледобывающий сектор.

В частности, индийская сторона видит возможности покупки российского коксующегося угля для обеспечения потребностей сталелитейной промышленности. По словам Прадана, индийская компания Tata уже начала финансирование угольных предприятий на российском Дальнем Востоке. Примеру Tata готовы последовать SAIL, NMDC, Jindal, которые изучают экономические аспекты инвестиций в российскую угледобывающую отрасль.

Прадан ожидает подписания нескольких соглашений после завершения встречи Путина с Моди. Совместные проекты в области добычи нефти, газа и угля станут энергетическим мостом между Россией и Индией, уверен индийский премьер-министр.