ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что "Транснефть" должна извиниться за свои комментарии на письмо экс-канцлера Германии Герхарда Шредера после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Сечин в беседе с агентством "Прайм" отметил, что Шредер "высказал свою позицию по этому вопросу в адрес председателя правительства Российской Федерации" и сделал "конкретные предложения, носящие конструктивный характер".

"Почему пресс-секретарь "Транснефти" начал комментировать переписку между Шредером и правительством РФ, мне непонятно, неизвестно, и мы свое мнение по этому вопросу высказали", — продолжил глава "Роснефти".

"Если это воспитанные нормальные люди, они, конечно, должны принести извинения", — добавил Сечин.

По его мнению, "работу надо проводить скоординированно, а не через прессу общаться".

Новый виток напряжения между компаниями возник после того, как возглавляющий совет директоров "Роснефти" Шредер написал письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, на которое отреагировал советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Роснефть" назвала комментарий Демина неприемлемым по сути и неуважительным по форме и заявила, что выступает против подмешивания загрязненной хлоридами нефти к чистому потоку.

В частности Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию хлорорганики в ней до уровня не более 1 ppm (частей на миллион) с нынешних 6 ppm. По мнению Шредера, после инцидента в "Дружбе" необходимо восстанавливать имидж российской нефти, и институт сюрвейеров, которые могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов "Транснефти", поможет не допустить повторения ситуации.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Поставки нефти были приостановлены и в полном объеме возобновились 1 июля. В результате в РФ теперь хранится загрязненная нефть. Основным способом ее ликвидации называлось подмешивание к чистой нефти так, чтобы не превысить максимально допустимого уровня в 6 ppm (частей на миллион).

Нынешние заявления продолжают дискуссию обеих компаний. В начале июня Сечин заявил, что ситуация с загрязнением нефти в "Дружбе" негативно влияет на "Роснефть" и на поставки сырья в Западную Европу. "Транснефть" в свою очередь сообщила о сдаче ей "Роснефтью" сырья, не оформленного маршрутными поручениями, которое хранится в трубопроводах. Компании высказали еще несколько претензий друг к другу. Месяц спустя, в июле, компании снова обменялись публичными упреками по итогам поездки Сечина в Германию на подконтрольный "Роснефти" завод PCK.