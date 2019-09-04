МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" переизбрал своим председателем главу "Газпрома" Алексея Миллера, говорится в сообщении нефтяной "дочки" "Газпрома".

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Газпром нефть" Миллера Алексея Борисовича", — говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров банка.

Ранее акционеры компании утвердили обновленный состав совета директоров: он был расширен с 11 до 13 человек, при этом четверо среди них оказались новыми членами. Так, новичками в совдире стали зампреды правления "Газпрома" Виталий Маркелов и Фамил Садыгов, член правления, начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, а также член правления, начальник департамента добычи Сергей Меньшиков.

При этом совет покинули бывший зампред правления "Газпрома", а ныне замминистра финансов РФ Андрей Круглов, а также управляющий директор Gazprom Germania GmbH Игорь Федоров.

Остальные же члены совета сохранили свои места. Это глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, первые заместители начальников департаментов "Газпрома" Владимир Алисов и Андрей Дмитриев, член правления "Газпрома" Елена Михайлова, зампред правления — руководитель аппарата правления "Газпрома" Михаил Середа, гендиректор "РусХимАльянса" Кирилл Селезнев, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, а также гендиректор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. "Газпрому" принадлежит 95,68% обыкновенных акций компании.