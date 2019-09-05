ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что правительство РФ прорабатывает пакет налоговых стимулов для ряда месторождений Красноярского края, включая Ванкорский кластер.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выступая в рамках круглого стола с представителями японского бизнеса на полях ВЭФ, Сечин отметил стратегический проект "Восток-Ойл", который должен объединить ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края.

"Сейчас правительство России прорабатывает пакет налоговых стимулов для реализации потенциала этого важнейшего для нашей страны региона", — заявил глава "Роснефти".