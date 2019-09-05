МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.

В презентации "Транснефти" сообщалось, что в финансовой отчетности компании по МСФО за шесть месяцев 2019 года отражено условное обязательство компании по совершению выплат в счет возмещения грузоотправителям документально подтвержденных потерь, понесенных в результате инцидента.

"Почему условное, потому что мы в настоящее время не можем оценить тот объем выплат, который нам предстоит сделать в связи с тем, что на сегодняшний день мы не получили ни одной формальной претензии. Планируем создать резерв по итогам девяти месяцев 2019 года", — сообщил Гришанин в ходе телефонной конференции.

Компания в 2019 году получила 3 миллиарда рублей дивидендов от своих зависимых компаний, предложила включить 50% от этого в свои дивиденды по итогам года.

"Была в прессе дискуссия о промежуточных дивидендах за 2019 год. Соответствующее решение, которое было принято правительством…, звучало так, что в случае, если мы получим дивиденды за 2018 год в 2019 году от наших зависимых компаний, где "Транснефть" не имеет контроля, то 50% этих дивидендов должна быть дополнительно выплачена", — сказал Гришанин в ходе телефонной конференции.

"В настоящий момент мы получили порядка 3 миллиардов рублей, соответственно, мы должны выплатить 1,5 миллиарда. Соответственно, мы предложили правительству прибавить эту сумму к дивидендам, которые мы выплатим в 2020 году за 2019 год", — добавил он.