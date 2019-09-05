МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent впервые со 2 августа поднялась выше 62 долларов за баррель после публикации статданных минэнерго США о значительном снижении запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,52% — до 62,23 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,26%, до 57,53 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают еженедельную статистику минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 августа, упали на 4,771 миллиона баррелей, или на 1,1% — до 423 миллионов баррелей. Таким образом, снижение почти вдвое превзошло прогнозы. Аналитики ожидали снижения лишь на 2,488 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 100 тысяч баррелей к уровню прошлой недели – до 12,4 миллиона баррелей в день.

Поддерживает нефтяные рынки и торговый оптимизм. Вице-премьер Китая Лю Хэ провел утром в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Стороны договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября. На этом фоне фондовые биржи Европы поднимаются в пределах 1,1%, США — на 1,4-1,7%.