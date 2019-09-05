МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil продаст все свои нефтегазовые активы в Норвегии стоимостью 4 миллиарда долларов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"ExxonMobil согласилась продать свои норвежские нефтегазовые активы на сумму в 4 миллиарда долларов, что означает выход американской компании из производства в стране", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в июне ExxonMobil сообщила о намерении продать свои активы в Норвегии, среди которых миноритарные пакеты акций 20 месторождений.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации.