ТЕГЕРАН, 6 сен /ПРАЙМ/. Иран в пятницу, как ожидается, приступит к реализации третьего этапа сокращения обязательств в рамках ядерной сделки.

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о третьем этапе в среду вечером, заявив, что за отведенный сторонам сделки 60-дневный срок на выполнение требований Тегерана достичь результата не удалось. Он подчеркнул, что Иран с началом третьего этапа более не связывает себя с ограничениями, предусмотренными сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.

Договоренность накладывает определенные ограничения на возможность разработок и использование Ираном как количества определенного типа центрифуг, так и самих типов центрифуг.

По словам президента Ирана, страна таким образом сможет проводить исследования и разработки новых типов центрифуг (в ядерной промышленности используются для разделения изотопов и обогащения урана), а также активизировать ядерную деятельность. При этом, как сказал президент, ядерная деятельность будет носить мирный характер и осуществляться под контролем МАГАТЭ.

ДЕТАЛИ ЭТАПА

Непосредственные детали мер, их параметры и содержание пока не известны. Как сообщали иранские СМИ, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди позже проведет на эту тему пресс-конференцию.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф проинформировал главу европейской дипломатии Федерику Могерини о третьем этапе сокращения обязательств, также сообщив, что технические детали этих мер будут доведены до сведения МАГАТЭ.

ПРЕЖНИЕ МЕРЫ

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

Тегеран каждый раз давал ровно 60 дней на выполнение сторонами сделки требований Ирана — обеспечить дееспособность соглашения таким образом, чтобы страна могла получать предусмотренные договоренностью преференции, в том числе сотрудничать с зарубежными компаниями.

Начало сокращения Ираном обязательств с 8 мая по сути стало ответной меры на состоявшийся более года назад выход США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, отсутствия приверженности соглашению европейских участников сделки.