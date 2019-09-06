ВЛАДИВОСТОК, 6 сен /ПРАЙМ/. Несколько крупных контрактов в сфере развития энергетики в российской Арктике могут подписать на Евразийском форуме в Вероне, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

XII Евразийский форум пройдет в Вероне 24-25 октября.

"Возможно, в Вероне в октябре как раз может произойти подписание крупных твердых контрактов именно на нашей площадке. Мы рассчитываем, что там будет подписано несколько контрактов в сфере развития энергетики в Арктике", — сказал Фаллико, не уточнив, какие именно компании и какие контракты планируют подписать.

Традиционными участниками Евразийского форума, в частности, бывают глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Банк Интеза", в свою очередь, сотрудничает с обеими компаниями, в частности, финансирует проект "Новатэка" "Ямал СПГ".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.