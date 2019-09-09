МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Крупные кредиторы Антипинского НПЗ планируют оспорить назначение предложенного структурой Сбербанка — ООО СБК — временного управляющего завода в ходе процедуры его банкротства, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября по заявлению СБК ввел в отношении завода процедуру наблюдения. Сбербанк остается крупнейшим кредитором завода, а также владеет долей в "Сокар Энергоресурсе", которому принадлежит 80% акций НПЗ. Другими крупными кредиторами являются ПСБ (требования — около 7,7 миллиарда рублей), МКБ (1,9 миллиарда рублей) и "Абсолют-банк" (3,2 миллиарда рублей). По данным собеседника издания в нефтяной отрасли, средства этих кредитных организаций выдавались "смежным с НПЗ трейдерам", а поручителем выступал Антипинский НПЗ.

В "Абсолют-банке" подтвердили намерения оспаривать введение процедуры наблюдения и предложенную кандидатуру временного управляющего из СРО "Северная столица". Представители кредитной организации заявили, что суд неправомерно игнорировал факт аффилированности между СБК и Антипинским НПЗ, тогда как Верховный суд РФ "неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором". В другом банке-кредиторе НПЗ придерживаются аналогичной позиции, отметил источник.

Согласно информации кипрского реестра, владельцем "Сокар Энергоресурс" является RT Energoresource Ltd, в которой 40% принадлежит структуре Сбербанка SBC Komplekt, а остальное — Socar Russia Investments. Как сообщили в "Абсолют-банке", в суде Антипинский НПЗ парировал доводы о связи со Сбербанком и предоставил список акционеров, из которого следовало, что структура владения НПЗ была изменена незадолго до заседания. При этом суд отказал другим кредиторам в ходатайстве об отложении дела для проверки новых акционеров Антипинского НПЗ на предмет их аффилированности со Сбербанком. В любом случае RT Energoresource возглавляет менеджер Сбербанка Ян Серебряков, что свидетельствует о наличии связи, утверждает собеседник издания.

"Очевидно, что СБК инициирует банкротство лишь с одной целью — уход от долгов перед другими кредиторами. Аффилированность с заводом, которую СБК в процессе не опроверг, должна быть всесторонне изучена и проверена судом", — подчеркнули в железнодорожном операторе "Трансойл", который требует с завода 3,2 миллиарда рублей. НПЗ и сейчас способен обслуживать долговую нагрузку и стабильно функционировать, что следует из представленных заводом в суде данных о погашенных задолженностях по налогам и сборам, а также в отношении ряда контрагентов, добавили в "Трансойл". МКБ и ПСБ не прокомментировали свою позицию. Однако в ПСБ отметили, что считают банкротство завода неизбежным. В Сбербанке отказались комментировать ситуацию.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председателя совета директоров и основателя которой Дмитрия Мазурова задержали в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ. Закупки нефти Антипинским НПЗ периодически приостанавливались начиная с января 2018 года. АНПЗ возобновил производство 18 июля — по давальческой схеме, то есть перерабатывая "чужую" нефть.