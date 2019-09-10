МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" после слов спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о возможных санкциях в отношении российской компании заявила, что поставки нефти идут по старым контрактам, и попытки ограничить "Роснефть" в возврате уже вложенных инвестиций будут представлять собой экспроприацию этих вложений Штатами.

"Роснефть" оставляет за собой право защиты в национальных и международных инстанциях, но при этом готова вести диалог с властями США для разъяснения своей позиции.

Вашингтон допускает возможность введения санкций против "Роснефти" из-за растущей торговли венесуэльской нефтью, заявил Абрамс во вторник.

"Все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании и ее структурных подразделений, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций предоплатных контрактов и не преследуют какие-либо интересы, кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций", — говорится в заявлении "Роснефти".

В нем отмечается, что "Роснефть" "является инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и являлась таковым задолго до введения санкций США против Венесуэлы".

"Соответственно, любые попытки ограничить компанию или ее дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности, путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путем участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей. В этой связи компания оставляет за собой право защищать свои инвестиции в соответствующих национальных и международных инстанциях", — сказано в заявлении.

"Роснефть" считает, что имеющие место в настоящее время заявления со стороны американских властей нацелены на создание дополнительной напряженности на мировом рынке, что, в конечном итоге, отражается на инвестиционной стоимости компании. "Роснефть" готова вести открытый диалог с органами власти США для разъяснения своей позиции", — подчеркивает компания.