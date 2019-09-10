МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent в 2019 году до 63,39 доллара за баррель с 65,15 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Прогноз по средней цене нефти Brent на 2020 год снижен до 62 долларов за баррель с 65 долларов.

Прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год понижен до 56,31 доллара против июльской оценки в 57,87 доллара. На 2020 год ведомство снизило прогноз до 56,5 доллара за баррель с предыдущего значения в 59,5 доллара.

Добыча нефти в стране в 2019 году снизится на 30 тысяч баррелей, до 12,24 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 1,2 миллиона по сравнению с уровнем 2018 года, прогноз на 2020 год также снижен на 30 тысяч баррелей, до 13,23 миллиона баррелей в сутки, следует из данных EIA.

Добыча в стране в 2018 году составила в среднем 10,99 миллиона баррелей в сутки.

Кроме этого, EIA понизило прогноз совокупной добычи нефти странами ОПЕК по итогам 2019 года на 100 тысяч баррелей в сутки, до 30,03 миллиона баррелей в день, и в 2020 году — на 190 тысяч баррелей в сутки, до 29,6 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

При этом, по оценке EIA, добыча нефти в ОПЕК в 2018 году составила 31,96 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в 2019 году минэнерго США ожидает большее, чем полагало раньше, снижение добычи в организации в годовом выражении — на 1,93 миллиона баррелей в сутки (ранее ожидалось снижение на 1,83 миллиона).