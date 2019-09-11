МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в августе выросла по отношению к предыдущему месяцу на 136 тысяч баррелей в сутки — до 29,741 миллиона баррелей в сутки, при этом страны организации уменьшили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 19% с июльских 45%, следует из доклада ОПЕК за сентябрь, цифры в котором приводятся со ссылкой на данные вторичных источников.

"Согласно данным вторичных источников, суммарная предварительная добыча… в августе составила в среднем 29,74 миллиона баррелей в сутки, что на 136 тысяч баррелей в день больше, чем в прошлом месяце", — говорится в докладе.

"Добыча нефти увеличилась в основном в Саудовской Аравии, Нигерии, Ираке и ОАЭ, а в Венесуэле, Иране, Иране, Ливии, Кувейте и Алжире она снизилась", — сообщает ОПЕК.

В рамках соглашения ОПЕК+ одиннадцать стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 970 тысяч баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны выполнили сделку в августе на 119% против 147% месяцем ранее.

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ

ОПЕК понизила прогноз по росту добычи нефти в США на 2019 и 2020 годы на 90 тысяч и 170 тысяч баррелей в сутки соответственно.

Согласно новым прогнозам, добыча в США в 2019 и 2020 годах вырастет на 1,22 миллиона и 1,07 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, добыча нефти в США в 2019 году составит в среднем 12,21 миллиона баррелей в сутки, а в 2020 году — 13,28 миллиона, ожидает ОПЕК.

"Слабые показатели добычи в Техасе, Нью-Мексико, Оклахоме и Аляске в июне в сочетании с более низкой, чем ожидалось, добычей в первые пять месяцев года, обусловили необходимость пересмотра прогноза по росту добычи нефти в 2019 году в сторону понижения", — говорится в докладе.

СПРОС

Картель понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 году на 80 тысяч баррелей в сутки — до 1,02 миллиона баррелей в сутки, одновременно понизив прогноз на 2020 год на 60 тысяч баррелей в сутки, до 1,08 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2019 году вырастет до 1,02 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки ниже ожиданий прошлого месяца", — говорится в докладе.

При этом, по оценкам организации, в 2020 году спрос увеличится на 1,08 миллиона баррелей в сутки. "Этот показатель также скорректирован в сторону понижения на 60 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца, главным образом, из-за изменений в прогнозе мировой экономики на 2020 год", — отмечают авторы доклада.

Таким образом, спрос на нефть в мире в 2019 году, как ожидает ОПЕК, достигнет 99,84 миллиона баррелей в сутки. В 2020 году, по оценкам ОПЕК, спрос составит в среднем 100,92 миллиона баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ СЫРЬЯ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в июле на 36 миллионов баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение и составляли 2,944 миллиарда баррелей.

"Предварительные данные за июль показали, что совокупные коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР снизились на 10,5 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении и составили 2,944 миллиарда баррелей. Это на 108 миллионов баррелей больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 36 миллионов баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", — сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 2 июля участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.