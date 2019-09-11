МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 416,1 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов лишь на 2,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,4 миллиона баррелей в день, как и неделей ранее.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 0,8 миллиона баррелей — до 49,3 миллиона.

Запасы бензина уменьшились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 228,9 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 2,7 миллиона баррелей, или на 2%, составив 136,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,1 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.