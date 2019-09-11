МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI опускалась более чем на 3% после сообщения СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.01 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 2,58%, до 60,77 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,74%, до 55,83 доллара за баррель. Минутами ранее цена WTI снижалась более чем на 3%.

Участники торгов отыгрывают сообщение в СМИ о том, что Трамп обсуждал вопрос смягчения санкций против Ирана, чтобы поспособствовать встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Причина, по которой рынок так резко отреагировал, заключается в том, что "медвежьи" настроения, которые нависают над рынками, вызваны опасениями относительно повторного выхода иранской нефти на рынок", — отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Давление на стоимость нефти также оказывает еженедельная статистика минэнерго США. Согласно данным, запасы дистилляторов за неделю увеличились на 2,7 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост всего на 0,1 миллиона баррелей.

Кроме того, ранее в среду ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 годах на 80 и 60 тысяч баррелей в сутки соответственно.