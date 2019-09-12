МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июле вновь выросли — на 1,5 миллиона баррелей, превысив свое среднее значение за последние пять лет на 19,7 миллиона баррелей, говорится в докладе МЭА за сентябрь.

"Коммерческие запасы в ОЭСР в июле увеличились на 1,5 миллиона баррелей, до 2,931 миллиарда баррелей, что на 19,7 миллиона баррелей выше среднего уровня за пять лет", — говорится в докладе.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

При этом приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В то же время страны ОПЕК в августе перевыполнили соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 20%, нарастив при этом добычу в месячном выражении на 50 тысяч баррелей в сутки, до 29,74 миллиона баррелей в сутки; в свою очередь страны вне ОПЕК перевыполнили сделку на 10%.

"Добыча нефти ОПЕК выросла с пятилетнего минимума до 29,74 миллиона баррелей в сутки в августе, поскольку Саудовская Аравия стала добывать больше, объем добычи в Ираке достиг нового максимума, Нигерия также увеличила добычу", — говорится в докладе.

При этом, несмотря на невыполнение обязательств Ираком и Нигерией, общий уровень соблюдения сделки ОПЕК+ оставался высоким, поскольку Саудовская Аравия продолжала перевыполнять соглашение, отмечает МЭА.