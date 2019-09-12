МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Швейцарская компания New Stream Trading, входящая в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, 10 сентября подала в Лондонский международный арбитраж иск против Антипинского НПЗ, Сбербанка и связанных с ними сторон, говорится в сообщении компании.

"New Stream Trading инициировала судебное разбирательство, учитывая причиненный действиями ответчиков существенный ущерб, включая неисполнение Антипинским НПЗ обязательств по поставке продукции, несмотря на получение существенной предоплаты, и действиями Сбербанка в качестве основного кредитора НПЗ", — говорится в сообщении. Компания оценивает полученный ущерб в несколько сотен миллионов долларов.

Сбербанк сообщил, что не получал исковых требований New Stream Trading. "Сбербанк официально не получал никаких исковых требований от компании New Stream Trading, поэтому мы не можем дать комментарий по вашему запросу", — говорится в ответе банка на запрос РИА Новости.

New Stream Tranding, входящая в группу "Новый поток", была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Последний в свою очередь был базовым активом группы "Новый поток", а сейчас находится в процедуре банкротства.

Председатель совета директоров и основатель "Нового потока" Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. В конце мая Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ. В июне компания "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа отраслевых инвесторов, приобрела у банка 80% акций НПЗ.