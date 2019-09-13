МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Нефтяные доходы бюджета России при сохранении нынешних льгот при добыче этого сырья снизятся к 2024 году на 0,5% ВВП, а к 2030 году — на 1,1% ВВП, следует из данных директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова, представленных на Московском финансовом форуме.

"Стремительный рост объемов льготной нефти потребует изыскания дополнительных источников финансирования расходов бюджета в размере 0,5% ВВП к 2024 году и 1,1% ВВП к 2030", — говорится в слайде, который представил Сазанов, комментируя, к чему в долгосрочной перспективе могут привести те льготы, которые уже предоставлены, с точки зрения базовых нефтегазовых доходов бюджета.

При этом доля льготируемой добычи нефти в России достигнет к 2033 году 90%, а годовой объем господдержки составит 2,3 триллиона рублей, подчеркнул он.

"Мы ожидаем, что к 2033 году доля льготируемой добычи нефти в России вырастет уже до 90% в совокупной налогооблагаемой добыче нефти, и объем предоставляемых льгот при цене нефти порядка 60 долларов за баррель составит порядка 2,3 триллиона рублей. Это астрономические цифры", — сказал Сазанов.