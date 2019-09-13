БЕРЛИН, 13 сен — ПРАЙМ. Оператору Opal после решения суда ЕС запрещено проводить новые аукционы на транзитные мощности газопровода, говорится в заявлении регулятора — Федерального сетевого агентства ФРГ.

"Согласно решению Федерального сетевого агентства Германии, Opal Gastransport запрещено с момента постановления Суда проводить дополнительные аукционы на использование соответствующих мощностей Opal. Это относится, в частности, к ежемесячному аукциону на октябрь, который должен был состояться 16 сентября 2019 года", — говорится в заявлении.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока", сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

Отмененное решение давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.