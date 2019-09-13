ВЕНА, 13 сен — ПРАЙМ. Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зееле исходит из того, что решение суда ЕС по ограничению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не является окончательным.

"Я исхожу из того, что это неокончательное решение. С ним газопровод Opal использовался бы наполовину. Не может быть, чтобы Польша добилась чего-то подобного. Помимо этого, инвестиции в инфраструктуру в Германии потеряют рентабельность", — заявил Зееле в интервью австрийской газете Die Presse.

"Насколько мне известно, пользователей мощностей Opal искали годами, но никого не нашли, в том числе и польских. В любом случае это судебное решение никак не влияет на решение OMV финансировать газопровод "Северный поток-2", — добавил он.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в четверг сообщил, что решение суда ЕС по ограничению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal еще можно обжаловать. Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь заявил, что юристы Минэнерго прорабатывают решение суда по газопроводу, подробные комментарии будут после их заключения.

Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности.

Отмененное решение Еврокомиссии от октября 2016 года давало российской компании возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год. Согласно европейским нормам, по умолчанию "Газпром" может рассчитывать только на половину транзитных мощностей этой трубы, или 12,8 миллиарда кубов.

Теперь вновь в силе предыдущее решение Еврокомиссии — от 2009 года, пояснили РИА Новости в ее пресс-службе. Для доступа к мощностям Opal сверх 50% тогда от "Газпрома" требовали продавать для чешского рынка 3 миллиарда кубов газа в год на специальных условиях. Российская компания на это не соглашалась, и Opal долгое время был загружен не полностью.