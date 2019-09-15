МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Атаки беспилотников на объекты государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, работы по ее восстановлению ведутся, говорится в сообщении компании.

"Бригады реагирования Saudi Aramco локализовали пожары на заводах в Абкайке и Хурайсе, вызванные террористическими атаками с применением снарядов. Эти атаки привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в день", — говорится в сообщении.

Как сообщил глава компании Амин Нассер, в результате инцидентов никто не пострадал.

"Я хотел бы поблагодарить все команды, которые своевременно отреагировали на инциденты и взяли ситуацию под контроль. Ведутся работы по восстановлению производства, новая информация по данному вопросу будет предоставлено примерно через 48 часов", — цитирует компания его слова.

Газета WSJ ранее со ссылкой на неназванных саудовских чиновников сообщила, что королевство планирует привести добычу нефти в норму к понедельнику. При этом по информации собеседников издания, власти Саудовской Аравии в субботу обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Арвии и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками. С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступили ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов на территории Йемена.