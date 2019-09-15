МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цены черного золота может увеличиться в среднем на $5-10 за баррель в том случае, если Саудовская Аравия не восстановит оперативно добычу. Такое возможно уже на предстоящих торгах 16 сентября, говорят аналитики, опрошенные Рейтер.

Эксперты не исключают роста цен на нефть и до $100 за баррель, если в течение 30 дней ситуация с саудовскими НПЗ не нормализуется.

Аналитик Боб Макнелли из Rapidan Energy клонен считать, что стоимость нефти вырастет на $15-20 за баррель в течение предстоящей недели.

В свою очередь Грег Ньюман из Onyx Commodities дает более мягкий прогноз — баррель Brent подорожает всего на $2 16 сентября, а на закрытии рост достигнет $7-10.



