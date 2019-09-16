ПЕКИН, 16 сен /ПРАЙМ/. Основные индексы материковых китайских фондовых бирж открылись незначительным ростом на фоне атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в минувшую субботу, в свою очередь индекс Гонконгской фондовой биржи несколько потерял на открытии и продолжил снижение в ходе торгов, свидетельствуют данные бирж.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на открытии вырос на 0,35% — до 3041,92 пункта, а по состоянию на 10.25 (5.25 мск) несколько упал до 3033,76 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на открытии торгов вырос на 0,33% — до 9952,33 пункта, а к 10.25 (5.25 мск) вырос до 9960,91 пункта.

В свою очередь гонконгский индекс Hang Seng Index на открытии снизился на 0,69%, до 27165,01 пункта, а на 10.25 (5.25 мск) — до 27060,55 пункта.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".