МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Снижение текущего экспорта иракской нефти составит 70 тысяч баррелей в сутки, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Ирака Тамира Гадбана.

"Ирак сокращает нефтяной экспорт на 50 тысяч баррелей в день из Басры на юге и на 20 тысяч баррелей в день с северных месторождений на этой неделе", — сообщил агентству министр.

Также, по его словам, Ирак покажет больше приверженности соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи, и уже с сентября это сокращение составит по крайней мере 125 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договоренностей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.